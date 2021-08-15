“الترفيه” تعلن قرب انطلاق “موسم الرياض 2”

المناطق - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، أمس (السبت)، قرب انطلاق موسم الرياض (2)، العام الجاري 2021م.

وأكد رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، أنه بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية، سيتم قريباً افتتاح موسم الرياض 2، تحت شعار “اتخيل أكثر”.

يذكر أن موسم الرياض أحد مواسم السعودية الـ11، وانطلق في أكتوبر 2019م، واختتمت فعالياته في يناير 2020، حيث تضمن أكثر من 100 فعالية، توزعت على 12 موقعا، وتنوعت بين حفلات غنائية ومسرحيات وألعاب نارية وملاهٍ ومتنزهات وغيرها.