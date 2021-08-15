احدث الأخبار

كومان يعلّق على رحيل ميسي.. ويكشف سر برشلونة للتألق
أبرز المواد
 زلزال مدمر يضرب هايتي.. والضحايا 304 قتلى
أبرز المواد
 شاب سعودي يلفت انتباه الفرنسيين في مزاد الصقور
منوعات
 “الترفيه” تعلن قرب انطلاق “موسم الرياض 2”
منطقة الرياض
 ما هي أغلى 10 أندية أوروبية من حيث القيمة السوقية للاعبيها؟
أبرز المواد
 طالبان تسيطر على مدينة جلال آباد الأفغانية دون قتال
أبرز المواد
 وصول أولى طلائع معتمري الخارج إلى المملكة
أبرز المواد
 لبنان.. مقتل 20 شخصا على الأقل بانفجار صهريج وقود بمنطقة عكار
أبرز المواد
 مقتل جميع أفراد طاقم الطائرة الروسية أثناء إطفاء حرائق في تركيا
أبرز المواد
 بايدن يوافق على نشر 5000 جندي لتأمين انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها من ‏أفغانستان
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة تلقي القبض على 8 أشخاص ارتكبوا جرائم سرقة
منطقة مكة المكرمة
 طقس شديد الحرارة على الشرقية.. وأمطار رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة)
أبرز المواد
كومان يعلّق على رحيل ميسي.. ويكشف سر برشلونة للتألق

كومان يعلّق على رحيل ميسي.. ويكشف سر برشلونة للتألق

أبرز المواد
زلزال مدمر يضرب هايتي.. والضحايا 304 قتلى

زلزال مدمر يضرب هايتي.. والضحايا 304 قتلى

أبرز المواد
شاب سعودي يلفت انتباه الفرنسيين في مزاد الصقور

شاب سعودي يلفت انتباه الفرنسيين في مزاد الصقور

منوعات
“الترفيه” تعلن قرب انطلاق “موسم الرياض 2”

“الترفيه” تعلن قرب انطلاق “موسم الرياض 2”

منطقة الرياض

شاب سعودي يلفت انتباه الفرنسيين في مزاد الصقور

شاب سعودي يلفت انتباه الفرنسيين في مزاد الصقور
http://almnatiq.net/?p=1013970
المناطق - الرياض

لفت شاب سعودي انتباه الصقّارين الفرنسيين، من خلال إتقانه الكبير للغة الفرنسية وترجمته لهم تفاصيل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي.

وأوضح محمد المالكي أنه تعلّم الفرنسية أثناء مرافقته لوالده في فرنسا عندما كان طفلًا في الثالثة من عمره، وصقلها بدراسته في مدرسة فرنسية بالمملكة، وأصبح يتقن 3 لغات “العربية، والفرنسية، والإنجليزية”.

ووصف المزاد بأنه فرصة مثالية لكل من يرغب في التعرف على الصقور بشكل أكبر، مبيناً أنه يعرف الآن أنواع الصقور وأسعارها، كما أنه اكتشف أنها هواية ممتعة.

روابط ذات صلة

5 طرق مختلفة لخسارة الوزن دون الحاجة لنظام غذائي

5 طرق مختلفة لخسارة الوزن دون الحاجة لنظام غذائي
أستاذ مسرطنات يكشف عن طريقة طبيعية لخفض السكر التراكمي

أستاذ مسرطنات يكشف عن طريقة طبيعية لخفض السكر التراكمي
«تويتر» يوقف عملية توثيق حسابات مستخدميه مجدداً

«تويتر» يوقف عملية توثيق حسابات مستخدميه مجدداً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*