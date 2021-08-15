شاب سعودي يلفت انتباه الفرنسيين في مزاد الصقور

المناطق - الرياض

لفت شاب سعودي انتباه الصقّارين الفرنسيين، من خلال إتقانه الكبير للغة الفرنسية وترجمته لهم تفاصيل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي.

وأوضح محمد المالكي أنه تعلّم الفرنسية أثناء مرافقته لوالده في فرنسا عندما كان طفلًا في الثالثة من عمره، وصقلها بدراسته في مدرسة فرنسية بالمملكة، وأصبح يتقن 3 لغات “العربية، والفرنسية، والإنجليزية”.

ووصف المزاد بأنه فرصة مثالية لكل من يرغب في التعرف على الصقور بشكل أكبر، مبيناً أنه يعرف الآن أنواع الصقور وأسعارها، كما أنه اكتشف أنها هواية ممتعة.