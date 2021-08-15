كومان يعلّق على رحيل ميسي.. ويكشف سر برشلونة للتألق

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علّق المدير الفني لنادي برشلونة، رونالد كومان، على رحيل نجم “البلوغرانا” ليونيل ميسي، إلى صفوف باريس سان جرمان قبل أيام.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة وريال سوسيداد، قال كومان ردا على سؤال حول رحيل ميسي عن برشلونة بعد قضائه 17 عاما في صفوف النادي الإسباني: “أعتقد أنه كان أمرا مؤلما لجميع الكتالونيين”.

وأضاف كومان: “أفهم جيدا ما قدمه ميسي لهذا النادي وإمكانياته الفنية الكبيرة، نحن سنفتقده لكونه لاعبا مهما في تاريخ برشلونة”، حسبما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية.

وبيّن قائلا: “لا نستطيع العيش مع الماضي فقط، هذه أشياء تحدث، اللاعبون يغيرون الأندية ولدينا شباب متحمس ويمتلك مستقبلا كبيرا”.

وتابع كومان: “أتمنى أن نحظى بدعم ومساندة الجماهير، ميسي الآن من الماضي، ويتحتم علينا التعايش مع ما يحدث وما ينتظرنا في المستقبل، عليك أن تعيش اليوم وغدا وأن تعمل بجد لتحقيق ما تريده”.

وفيما يتعلق بالموسم الجديد، أوضح كومان: “أعلم أنه قيل الكثير عن ميسي، هذا أمر طبيعي لأننا نتحدث عن أفضل لاعب في العالم وما كان يقدمه لنا في برشلونة وفوزه معنا بالكثير من الألقاب ولكنه ليس موجودا الآن ويجب أن نهتم باللاعبين الشباب وبامتلاكنا فريقا قويا للغاية للفوز بالبطولات”.

وقدم باريس سان جرمان نجمه الجديد ميسي إلى المشجعين في استاد بارك دي برينس، قبل مواجهة ستراسبورغ في بالدوري الفرنسي السبت، لكن قائد الأرجنتين لم يكن ضمن تشكيلة المباراة.

ودخل ميسي الملعب إلى جانب اللاعبين الجدد سيرجيو راموس، والحارس جيانلويجي دوناروما، وأشرف حكيمي، وجورجينيو فينالدم، وتحدث إلى المشجعين المتحمسين.

وقال ميسي: “هذا أسبوع استثنائي جدا بالنسبة لي. أريد أن أشكر الجميع على الاستقبال منذ وصولي إلى باريس. كان الأمر مذهلا. أشعر بسعادة كبيرة وبحماس هائل”.

وانضم ميسي إلى سان جيرمان الأسبوع الماضي بعقد لمدة عامين مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام إضافي، بعدما أعلن برشلونة أنه لا يستطيع تحمل الإبقاء على هدافه التاريخي بسبب قواعد اللعب النظيف المالي الخاصة برابطة الدوري الإسباني.