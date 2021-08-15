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الاقتصاد

الولايات المتحدة تبدأ في إخلاء سفارتها في كابل

الولايات المتحدة تبدأ في إخلاء سفارتها في كابل
http://almnatiq.net/?p=1013981
المناطق - وكالات

بدأت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، بإخلاء سفارتها في العاصمة الأفغانية كابل، مع توسع سيطرة حركة طالبان على مزيد من المدن الأفغانية واقترابها من العاصمة.

فقد قال مسؤولان أمريكيان لرويترز، الأحد، إن الولايات المتحدة بدأت في إجلاء دبلوماسيين من سفارتها في كابل.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، غالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. السفارة مستمرة في العمل”.

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين اليوم الأحد، حيث واصل مقاتلو الحركة تقدمهم الخاطف الذي أوصل حركة طالبان إلى أبواب كابل في غضون أيام.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن رفع أمس السبت عديد القوات الأميركية المرسلة إلى أفغانستان للمشاركة في إجلاء طاقم السفارة ومدنيين أفغان.

وحذر بايدن حركة طالبان، التي تواصل زحفها على العاصمة كابل من عرقلة هذه المهمة، وفقا لفرانس برس.

وقال بايدن إنه بعدما أجرى استشارات مع فريقه للأمن القومي قرر إرسال “نحو 5000” جندي أميركي، أي أكثر بألفين من العدد المقرر.

وأوضح الرئيس الأميركي أن هؤلاء الجنود سينتشرون في أفغانستان لتنظيم الإجلاء وإنهاء المهمة الأميركية بعد 20 عاما من العمليات الميدانية.

وحذّر طالبان قائلا إن أي عمل “يعرّض الموظفين الأميركيين ومهمتنا للخطر سيواجه برد عسكري أميركي سريع وقوي”، بحسب فرانس برس.

وجاءت تصريحات بايدن بعدما سيطر المتمردون على مزار شريف، كبرى مدن الشمال الأفغاني وقبل سيطرتهم على مدينة جلال آباد.

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