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الهيئة السعودية للمقاولين تطلق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية

الاقتصاد

المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي المهد ووادي الفرع

المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي المهد ووادي الفرع
http://almnatiq.net/?p=1013987
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياح نشطة وسحب رعدية , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي المهد ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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