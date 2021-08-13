أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياح نشطة وسحب رعدية , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي المهد ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي المهد ووادي الفرع
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياح نشطة وسحب رعدية , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي المهد ووادي الفرع.
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