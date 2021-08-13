المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي المهد ووادي الفرع

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياح نشطة وسحب رعدية , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي المهد ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.