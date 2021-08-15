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الهيئة السعودية للمقاولين تطلق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية

الهيئة السعودية للمقاولين تطلق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية

الاقتصاد

الهيئة السعودية للمقاولين تطلق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية

الهيئة السعودية للمقاولين تطلق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية
http://almnatiq.net/?p=1013990
المناطق - واس

أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين، مبادرة تقييم المقاولين، أحد مبادرات الهيئة التمكينية والمرتبطة بهدف تعزيز الشفافية في قطاع المقاولات.
وتمكن المبادرة من بناء قاعدة بيانات تحتوي على تقييم المقاول بمعايير دقيقة وذات موثوقية عالية بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل إيجاد فرصاً للمقاولين لإبراز تميزهم في تنفيذ المشاريع في تخصصاتهم، الأمر الذي سيتيح تنافسية عادلة للقطاع ويسهم معه في رفع جودته.
وسيتم عرض بيانات المقاولين وتقييمهم من خلال منصة إلكترونية لتمكن الجهات الحكومية وملاك المشاريع والأفراد والمهتمين بقطاع المقاولات من الوصول إلى المقاولين والاطلاع على تقييمهم في المشاريع السابقة مما سيعزز من اتخاذ القرار واختيار المقاولين بناءً على أدائهم.
وكانت الهيئة قد بدأت المرحلة الأولى في مبادرة تقييم المقاولين وذلك عن طريق العمل على جمع بيانات تقييم المقاول من خلال العقود النموذجية، التي تتيح لمالك المشروع تقييم أداء المقاول بعد انتهاء العقد ويكون ذلك في ستة معايير، هي: الجودة، الجدول الزمني، البيئة والصحة والسلامة، القيمة، التواصل، وسرعة الاستجابة، والالتزام بالمواد المتفق عليها.
وتطمح الهيئة بتمكين المواطنين والمقيمين من خلال منصتها بأن يكونوا جزءاً من التغيير ومكافحة التستر التجاري في المملكة.

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