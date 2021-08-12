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“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

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الاقتصاد

“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=1013993
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات خباش، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا، وشرورة، ويدمة.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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