احدث الأخبار

أمين القصيم يعتمد اتفاقية انتقال الإشراف على مدينة الأنعام ببريدة من الأمانة إلى فرع “البيئة”
منطقة القصيم
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
منطقة نجران
 الهيئة السعودية للمقاولين تطلق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية
الاقتصاد
 المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي المهد ووادي الفرع
منطقة المدينة المنورة
 انفجار آخر في عكار.. وسعد الحريري يدعو لاستقالة عون
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تبدأ في إخلاء سفارتها في كابل
أبرز المواد
 التحالف يعترض صاروخًا حوثيًا باليستيًا باتجاه نجران
أبرز المواد
 كومان يعلّق على رحيل ميسي.. ويكشف سر برشلونة للتألق
أبرز المواد
 زلزال مدمر يضرب هايتي.. والضحايا 304 قتلى
أبرز المواد
 شاب سعودي يلفت انتباه الفرنسيين في مزاد الصقور
منوعات
 “الترفيه” تعلن قرب انطلاق “موسم الرياض 2”
منطقة الرياض
 ما هي أغلى 10 أندية أوروبية من حيث القيمة السوقية للاعبيها؟
أبرز المواد
أمين القصيم يعتمد اتفاقية انتقال الإشراف على مدينة الأنعام ببريدة من الأمانة إلى فرع “البيئة”

أمين القصيم يعتمد اتفاقية انتقال الإشراف على مدينة الأنعام ببريدة من الأمانة إلى فرع “البيئة”

منطقة القصيم
“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

منطقة نجران
الهيئة السعودية للمقاولين تطلق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية

الهيئة السعودية للمقاولين تطلق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية

الاقتصاد
المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي المهد ووادي الفرع

المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي المهد ووادي الفرع

منطقة المدينة المنورة

بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والزراعة

أمين القصيم يعتمد اتفاقية انتقال الإشراف على مدينة الأنعام ببريدة من الأمانة إلى فرع “البيئة”

أمين القصيم يعتمد اتفاقية انتقال الإشراف على مدينة الأنعام ببريدة من الأمانة إلى فرع “البيئة”
http://almnatiq.net/?p=1013996
المناطق / بريدة

أعتمد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز بن محمد الرجيعي صباح اليوم الأحد ، اتفاقية انتقال مسئولية الإشراف على مدينة الأنعام بمدينة بريدة والمسلخ النموذجي من أمانة منطقة القصيم إلى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم ، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بنقل بعض الاختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأشار أمين منطقة القصيم أن هذه الخطوة تعد مهمة في إدارة أسواق النفع العام ، مؤكداً استمرار دعم أمانة المنطقة لفريق العمل في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال فترة المرحلة الانتقالية للمحافظة على سير الأعمال.

وكرم أمين منطقة القصيم فريق العمل في إدارة مدينة الأنعام على جهودهم المتميزة خلال الفترة الماضية والتي تحقق من خلالها عدد من المكتسبات الوطنية في هذا الاتجاه.

روابط ذات صلة

العربات الذكية تعزز عمليات النقل والبيع في موسم عنيزة للتمور

العربات الذكية تعزز عمليات النقل والبيع في موسم عنيزة للتمور
مهرجان بريدة للتمور قيمة غذائية واقتصادية وسياحية

مهرجان بريدة للتمور قيمة غذائية واقتصادية وسياحية
أمير القصيم يشيد بمشروع تأهيل سبخة الطرفية وسبخة غويمض بالمنطقة

أمير القصيم يشيد بمشروع تأهيل سبخة الطرفية وسبخة غويمض بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*