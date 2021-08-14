بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والزراعة أمين القصيم يعتمد اتفاقية انتقال الإشراف على مدينة الأنعام ببريدة من الأمانة إلى فرع “البيئة”

المناطق / بريدة

أعتمد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز بن محمد الرجيعي صباح اليوم الأحد ، اتفاقية انتقال مسئولية الإشراف على مدينة الأنعام بمدينة بريدة والمسلخ النموذجي من أمانة منطقة القصيم إلى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم ، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بنقل بعض الاختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأشار أمين منطقة القصيم أن هذه الخطوة تعد مهمة في إدارة أسواق النفع العام ، مؤكداً استمرار دعم أمانة المنطقة لفريق العمل في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال فترة المرحلة الانتقالية للمحافظة على سير الأعمال.

وكرم أمين منطقة القصيم فريق العمل في إدارة مدينة الأنعام على جهودهم المتميزة خلال الفترة الماضية والتي تحقق من خلالها عدد من المكتسبات الوطنية في هذا الاتجاه.