احدث الأخبار

“مدن” تطلق “تحدي مدن تك أونلاين” لتحفيز الطلاب على رسم مستقبلهم بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة
أبرز المواد
 على خطى جده.. حفيد محمد علي يفوز بأولى نزالاته بالضربة القاضية
أبرز المواد
 البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًا تجاه نجران
محليات
 أحداث أفغانستان تتسارع.. كابل تحت رحمة طالبان
أبرز المواد
 انفجار عكار..الجيش اللبناني يداهم منزل المسؤول عن “الكارثة”
أبرز المواد
 فريق من جامعة نجران يحقّق المركز الأول في المملكة عن مشروعه حول الخصائص المضادة للربو والحساسية
منطقة نجران
 الفواكه الموسمية .. خيرات الأرض و هدية زوّار عسير
منطقة عسير
 غرفة تبوك ومنشآت تُنظمان ورشة عمل للتعريف بـ “خدمة جدير”
منطقة تبوك
 أمين عام “التعاون الإسلامي” يُدين بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخ باليستي باتجاه نجران
أبرز المواد
 الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف نجران بصاروخ باليستي
أبرز المواد
 ارتفاع وفيات الفيضانات شمال تركيا إلى 57
أبرز المواد
 أمين القصيم يعتمد اتفاقية انتقال الإشراف على مدينة الأنعام ببريدة من الأمانة إلى فرع “البيئة”
منطقة القصيم
“مدن” تطلق “تحدي مدن تك أونلاين” لتحفيز الطلاب على رسم مستقبلهم بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

“مدن” تطلق “تحدي مدن تك أونلاين” لتحفيز الطلاب على رسم مستقبلهم بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

أبرز المواد
على خطى جده.. حفيد محمد علي يفوز بأولى نزالاته بالضربة القاضية

على خطى جده.. حفيد محمد علي يفوز بأولى نزالاته بالضربة القاضية

أبرز المواد
البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًا تجاه نجران

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًا تجاه نجران

محليات
أحداث أفغانستان تتسارع.. كابل تحت رحمة طالبان

أحداث أفغانستان تتسارع.. كابل تحت رحمة طالبان

أبرز المواد

أمين عام “التعاون الإسلامي” يُدين بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخ باليستي باتجاه نجران

أمين عام “التعاون الإسلامي” يُدين بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخ باليستي باتجاه نجران
http://almnatiq.net/?p=1014007
المناطق - واس

أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية، مشيدا بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ قبل الوصول إلى هدفه.
ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من قبل ميليشيا الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية.
وجدد الأمين العام التأكيد على تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابي في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

روابط ذات صلة

“مدن” تطلق “تحدي مدن تك أونلاين” لتحفيز الطلاب على رسم مستقبلهم بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

“مدن” تطلق “تحدي مدن تك أونلاين” لتحفيز الطلاب على رسم مستقبلهم بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة
على خطى جده.. حفيد محمد علي يفوز بأولى نزالاته بالضربة القاضية

على خطى جده.. حفيد محمد علي يفوز بأولى نزالاته بالضربة القاضية
البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًا تجاه نجران

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًا تجاه نجران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*