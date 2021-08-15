أمين عام “التعاون الإسلامي” يُدين بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخ باليستي باتجاه نجران

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أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية، مشيدا بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ قبل الوصول إلى هدفه.

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من قبل ميليشيا الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية.

وجدد الأمين العام التأكيد على تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابي في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.