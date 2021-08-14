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غرفة تبوك ومنشآت تُنظمان ورشة عمل للتعريف بـ “خدمة جدير”

غرفة تبوك ومنشآت تُنظمان ورشة عمل للتعريف بـ “خدمة جدير”
http://almnatiq.net/?p=1014009
المناطق- تبوك:

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بتبوك بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة غداً ورشة عمل -عن بعد- تعريفية عن “خدمة جدير”.
ودعت غرفة تبوك، أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال والمهتمين للحضور والاستفادة من الورشة التي ستتناول عدة محاور منها: التعريف بخدمة جدير وأهدافها ودورها في تسهيل الفرص الشرائية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وآلية عمل الخدمة وإجراءات التسجيل فيها إضافة إلى أنه سيتاح المجال للجميع للمناقشة والإجابة على الاستفسارات وإيضاح عدداً من المفاهيم المتعلقة بذلك.
وتأتي الورشة ضمن عدة برامج تنظمها غرفة تبوك بالتعاون مع الجهات الحكومية والهيئات لتطوير وتوعية القطاع الخاص.

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