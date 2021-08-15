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فريق من جامعة نجران يحقّق المركز الأول في المملكة عن مشروعه حول الخصائص المضادة للربو والحساسية

فريق من جامعة نجران يحقّق المركز الأول في المملكة عن مشروعه حول الخصائص المضادة للربو والحساسية
http://almnatiq.net/?p=1014019
المناطق - واس

حقّق فريق بحثيّ من كلية الصيدلة بجامعة نجران المركز الأول على مستوى المملكة، وفاز بمنحة الجمعية السعودية للحساسية والربو والمناعة البحثية لعام 2021 ، عن مشروعه بعنوان “دراسة شاملة للخصائص المضادة للربو والحساسية للمستخلصات القطبية، وغير القطبية للنبات العطري روتا جرافولينز”.
وحصل الفريق البحثي المكوّن من الباحث الرئيسي في المشروع الدكتور محمد حسين اليامي، بمشاركة الدكتور حمد صالح اليامي، والدكتور محمد عرابي، على جائزة المركز الأول بقيمة 50 ألف ريال، ودعم بحثي لتمويل المشروع لمدة عام كامل.
ويهدف المشروع البحثي إلى البحث عن الإمكانات المضادة للربو و الحساسية لمستخلصات روتا جرافولينز القطبية وغير القطبية، لصياغة المستخلص القطبي في جزيئات نانوية، لتحسين فعاليته، وتقييم الخصائص المضادة للجسيمات النانوية باستخدام نماذج حيوانية في الجسم الحي، لقياس العلامات المختلفة، إضافةً إلى توصيف الجزيئات النباتية في الزيت المتطاير بواسطة التحليل الطيفي الكتلي للكروماتوغرافيا الغازية، والمستخلص القطبي بالسائل اللوني مع تحليلات قياس الطيف الكتلي الترادفي.

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