احدث الأخبار

“مدن” تطلق “تحدي مدن تك أونلاين” لتحفيز الطلاب على رسم مستقبلهم بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة
أبرز المواد
 على خطى جده.. حفيد محمد علي يفوز بأولى نزالاته بالضربة القاضية
أبرز المواد
 البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًا تجاه نجران
محليات
 أحداث أفغانستان تتسارع.. كابل تحت رحمة طالبان
أبرز المواد
 انفجار عكار..الجيش اللبناني يداهم منزل المسؤول عن “الكارثة”
أبرز المواد
 فريق من جامعة نجران يحقّق المركز الأول في المملكة عن مشروعه حول الخصائص المضادة للربو والحساسية
منطقة نجران
 الفواكه الموسمية .. خيرات الأرض و هدية زوّار عسير
منطقة عسير
 غرفة تبوك ومنشآت تُنظمان ورشة عمل للتعريف بـ “خدمة جدير”
منطقة تبوك
 أمين عام “التعاون الإسلامي” يُدين بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخ باليستي باتجاه نجران
أبرز المواد
 الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف نجران بصاروخ باليستي
أبرز المواد
 ارتفاع وفيات الفيضانات شمال تركيا إلى 57
أبرز المواد
 أمين القصيم يعتمد اتفاقية انتقال الإشراف على مدينة الأنعام ببريدة من الأمانة إلى فرع “البيئة”
منطقة القصيم
“مدن” تطلق “تحدي مدن تك أونلاين” لتحفيز الطلاب على رسم مستقبلهم بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

“مدن” تطلق “تحدي مدن تك أونلاين” لتحفيز الطلاب على رسم مستقبلهم بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

أبرز المواد
على خطى جده.. حفيد محمد علي يفوز بأولى نزالاته بالضربة القاضية

على خطى جده.. حفيد محمد علي يفوز بأولى نزالاته بالضربة القاضية

أبرز المواد
البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًا تجاه نجران

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًا تجاه نجران

محليات
أحداث أفغانستان تتسارع.. كابل تحت رحمة طالبان

أحداث أفغانستان تتسارع.. كابل تحت رحمة طالبان

أبرز المواد

انفجار عكار..الجيش اللبناني يداهم منزل المسؤول عن “الكارثة”

انفجار عكار..الجيش اللبناني يداهم منزل المسؤول عن “الكارثة”
http://almnatiq.net/?p=1014021
المناطق - وكالات

أكد الجيش اللبناني في بيان، الأحد، توقيف مديرية المخابرات، ابن صاحب قطعة الأرض التي انفجر فيها خزان للوقود ببلدة التليل في عكار، وأدى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين.

وقال الجيش اللبناني في بيان: “بتاريخ 15 أغسطس، قرابة الساعة الثانية فجرا، انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل- عكار كان قد صادره الجيش لتوزيع ما بداخله على المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين”.

وأضاف البيان: “بوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص لمعرفة ملابسات الانفجار”.

وكانت عناصر ملثمة من مخابرات الجيش اللبناني قد داهمت منزل صاحب مستودعات المحروقات، والذي يقول أهالي عكار إنه يحظى بغطاء سياسي من نائب التيار الوطني الحر أسعد درغام.

وقام أهالي عكار بحرق صور درغام الذي يقولون إنه كان يغطي أعمال المهرب جورج رشيد، الذي يملك خزانات الوقود التي انفجر واحد منها.

واقتحم شبان منزل رشيد، صاحب مستودعات المحروقات، وحطموا الممتلكات فيه.

ودعا رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون إلى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع للبحث في انفجار عكار.

وكان عون قد طالب بالتحقيق في أسباب انفجار عكار، بينما طالب رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، باستقالة رئيس الجمهورية إثر الانفجار.

من جهته، أكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي في بيان، أن “ليل عكار الحزين أدمى قلوبنا جميعا على أبرياء سقطوا ضحية طمع من استغلوا أزمة المحروقات ليحققوا ارباحا غير مشروعة ويحرموا الناس من أبسط حقوقهم”.

وكشف الصليب الأحمر اللبناني، أن فرقه انتشلت 20 قتيلا و80 مصابا، حتى اللحظة، من محيط مكان انفجار خزان صهريج وقود في بلدة التليلة.

ونقل المصابون إلى عدد من المستشفيات التي أطلقت نداءات استغاثة لتامين وحدات من الدم للجرحى.

ومن جانبه، دعا وزير الصحة حمد حسن، المستشفيات لاستقبال الجرحى على نفقة الوزارة معلنا عن فتح مستودعات الوزارة لتامين أدوية الحروق والمضادات الحيوية اللازمة.

روابط ذات صلة

“مدن” تطلق “تحدي مدن تك أونلاين” لتحفيز الطلاب على رسم مستقبلهم بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

“مدن” تطلق “تحدي مدن تك أونلاين” لتحفيز الطلاب على رسم مستقبلهم بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة
على خطى جده.. حفيد محمد علي يفوز بأولى نزالاته بالضربة القاضية

على خطى جده.. حفيد محمد علي يفوز بأولى نزالاته بالضربة القاضية
أحداث أفغانستان تتسارع.. كابل تحت رحمة طالبان

أحداث أفغانستان تتسارع.. كابل تحت رحمة طالبان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*