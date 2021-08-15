احدث الأخبار

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًا تجاه نجران
محليات
 أحداث أفغانستان تتسارع.. كابل تحت رحمة طالبان
أبرز المواد
 انفجار عكار..الجيش اللبناني يداهم منزل المسؤول عن “الكارثة”
أبرز المواد
 فريق من جامعة نجران يحقّق المركز الأول في المملكة عن مشروعه حول الخصائص المضادة للربو والحساسية
منطقة نجران
 الفواكه الموسمية .. خيرات الأرض و هدية زوّار عسير
منطقة عسير
 غرفة تبوك ومنشآت تُنظمان ورشة عمل للتعريف بـ “خدمة جدير”
منطقة تبوك
 أمين عام “التعاون الإسلامي” يُدين بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخ باليستي باتجاه نجران
أبرز المواد
 الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف نجران بصاروخ باليستي
أبرز المواد
 ارتفاع وفيات الفيضانات شمال تركيا إلى 57
أبرز المواد
 أمين القصيم يعتمد اتفاقية انتقال الإشراف على مدينة الأنعام ببريدة من الأمانة إلى فرع “البيئة”
منطقة القصيم
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
منطقة نجران
 الهيئة السعودية للمقاولين تطلق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية
الاقتصاد
البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًا تجاه نجران

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًا تجاه نجران

محليات
أحداث أفغانستان تتسارع.. كابل تحت رحمة طالبان

أحداث أفغانستان تتسارع.. كابل تحت رحمة طالبان

أبرز المواد
انفجار عكار..الجيش اللبناني يداهم منزل المسؤول عن “الكارثة”

انفجار عكار..الجيش اللبناني يداهم منزل المسؤول عن “الكارثة”

أبرز المواد
فريق من جامعة نجران يحقّق المركز الأول في المملكة عن مشروعه حول الخصائص المضادة للربو والحساسية

فريق من جامعة نجران يحقّق المركز الأول في المملكة عن مشروعه حول الخصائص المضادة للربو والحساسية

منطقة نجران

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًا تجاه نجران

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًا تجاه نجران
http://almnatiq.net/?p=1014027
المناطق - واس

أدانت مملكة البحرين ، اليوم، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًا تجاه مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية ، في استهداف ممنهج ومتعمد للمدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، مشيدة بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها وقوف مملكة البحرين التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه استمرار الاعتداءات الإجرامية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية منتهكة القانون الدولي الإنساني وكافة القيم الأخلاقية.

روابط ذات صلة

أمين عام “التعاون الإسلامي” يُدين بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخ باليستي باتجاه نجران

أمين عام “التعاون الإسلامي” يُدين بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخ باليستي باتجاه نجران
الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف نجران بصاروخ باليستي

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف نجران بصاروخ باليستي
الهيئة السعودية للمقاولين تطلق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية

الهيئة السعودية للمقاولين تطلق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*