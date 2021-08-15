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تعليم الشرقية يدشن الحملة التعريفية لخدمة تسجيل الطلاب والطالبات في النقل المدرسي

تعليم الشرقية يدشن الحملة التعريفية لخدمة تسجيل الطلاب والطالبات في النقل المدرسي

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تعليم الشرقية يدشن الحملة التعريفية لخدمة تسجيل الطلاب والطالبات في النقل المدرسي

تعليم الشرقية يدشن الحملة التعريفية لخدمة تسجيل الطلاب والطالبات في النقل المدرسي
http://almnatiq.net/?p=1014057
المناطق - الدمام

دشن مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي صباح اليوم بمقر مبنى تعليم المنطقة الرئيسي بالدمام، الحملة التعريفية لخدمة اسطول النقل المدرسي “سجلهم لنوصلهم” استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، يأتي ذلك بالتعاون المباشر مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بحضور مديرها الإقليمي بالمنطقة مبارك القحطاني.

     إلى ذلك دعا المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، كافة أولياء الأمور الراغبين بتسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل المدرسي بالدخول على حساباتهم في نظام نور وتقديم طلب الخدمة، لافتاً في الوقت نفسه إلى توفير أدوات الأمن والسلامة داخل حافلات النقل التعليمي تتضمن حساسات أمامية وخلفية ، وشاشة وكاميرا عند الرجوع للخلف ، وزر الأمان في الجزء الداخلي الخلفي من الحافلة لإطفاء المحرك حتى يتم تشيك الحافلة والتأكد من خلوها من الطلاب، كما تم توفير مقاعد منفصله لكل طالب مع حزام الأمان ، وتم تزويدها بذراع السلامة في أمام الحافلة ، وكذلك تم تزويد كل حافلة بحقائب الإسعافات الأولية ، وطفايات حريق ، ووجود علامة قف في جانب الحافلة ، كذلك تم تزوي الحافلات بنظام الإطفاء الالي ، وبنظام التتبع GPS إلى جانب تهيئة السائقين بالتدريب على اتباع إرشادات الأنظمة المرورية ومعايير الأمن والسلامة.

     جدير ذكره خصصت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بالشرقية 6 حافلات تجوب مدن ومحافظات المنطقة تحمل ملصقات تعريفية بكيفية آلية تسجيل الطلبة، إضافة لشروعهم للمشاركة في عدد من المجمعات التجارية بالمنطقة وفتح باب التسجيل اعتباراً من الأربعاء القادم وعلى مدى ثلاثة أيام .

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