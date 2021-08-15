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المركز الوطني للأرصاد : 5 رادارات متنقلة تنضم إلى منظومة الرادارات بالمملكة

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المركز الوطني للأرصاد : 5 رادارات متنقلة تنضم إلى منظومة الرادارات بالمملكة

المركز الوطني للأرصاد : 5 رادارات متنقلة تنضم إلى منظومة الرادارات بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=1014060
المناطق - واس

يستعد المركز الوطني للأرصاد لإطلاق (5) رادارات متنقلة جديدة تضاف الى رادارات الطقس الثابتة ليصبح أجمالي منظومة رادارات الطقس بالمملكة 21 راداراً.
وتستخدم الرادارات المتنقلة ثنائية الأقطاب إلى جانب تنفيذها للمهام الطارئة، في المواسم والمناطق غير المشمولة بتغطية الرادارات الثابتة عند الحاجة، حيث تساعد في استمرارية التغطية الرادارية خلال أعمال الصيانة لرادارات الطقس الثابتة، وتبلغ مساحة تغطية الرادار 100 كيلو متر أثناء التشغيل النموذجي للرادار.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مشاريع برامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 لرفع مستوى قدرات الأرصاد الجوية وتحسين دقة المعلومة ورفع الجاهزية في التعامل ورصد الظواهر الجوية.
يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد أعلن مؤخرا عن ارتفاع نسبة التغطية الجغرافية لرادارات الطقس لأجواء المملكة إلى 94% من المناطق المأهولة.

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