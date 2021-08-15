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أمانة الشرقية: أكثر من ٨ آلاف زيارة رقابية للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

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أمانة الشرقية: أكثر من ٨ آلاف زيارة رقابية للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

أمانة الشرقية: أكثر من ٨ آلاف زيارة رقابية للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=1014063
المناطق - الدمام

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز جهودها للإجراءات الاحترازية التي قامت بها خلال الأسبوع الماضي، والتي تضمنت الأعمال الرقابية الميدانية للجنة التنفيذية، بالشراكة مع القطاعات المعنية، والمتطوعين والمتطوعات، على كافة الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأوضحت بأنه تم تنفيذ ٨٨٥٧ زيارة، نتج عنها تحرير ٦٢ مخالفة، فيما تم القيام ١٧٩ زيارة مشتركة مع القطاعات الرقابية، إضافة الى معالجة ١١٠ بلاغ، لافتة الى أن عدد المتطوعين المشاركين في الزيارات، بلغ ٤٥٤ متطوع ومتطوعة.

وأكّدت استمرار الجولات الرقابية، للتثبّت من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، داعية إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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