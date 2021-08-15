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إدارة بايدن تقترب من إبرام صفقة مع قطر لإيواء آلاف المترجمين الأفغان مع تدهور الوضع في أفغانستان

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إدارة بايدن تقترب من إبرام صفقة مع قطر لإيواء آلاف المترجمين الأفغان مع تدهور الوضع في أفغانستان

إدارة بايدن تقترب من إبرام صفقة مع قطر لإيواء آلاف المترجمين الأفغان مع تدهور الوضع في أفغانستان
http://almnatiq.net/?p=1014066
المناطق - وكالات

قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية اليوم أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع قطر لإيواء آلاف المترجمين الأفغان الذين عملوا مع القوات الأمريكية وعائلاتهم.
وقالت الشبكة إن العدد قد يصل إلى ثمانية آلاف أفغاني لكنه حذر من أن الصفقة ليست نهائية.
وذكرت الشبكة إنه في حالة التوصل إلى اتفاق، فمن المتوقع وصول مجموعة أولية من حوالي 1000 إلى 2000 أفغاني في الدوحة “قريبا”.

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