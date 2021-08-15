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أمانة عسير تسحب 2825 مركبة تالفة تطويقا لمسببات التشوه البصري

أمانة عسير تسحب 2825 مركبة تالفة تطويقا لمسببات التشوه البصري

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أمانة عسير تسحب 2825 مركبة تالفة تطويقا لمسببات التشوه البصري

أمانة عسير تسحب 2825 مركبة تالفة تطويقا لمسببات التشوه البصري
http://almnatiq.net/?p=1014069
المناطق - عسير

تواصل أمانة منطقة عسير ممثلة في الإدارة العامة النظافة والاصحاح البيئي جهودها في إزالة المركبات التالفة والمهملة المشوهة للمظهر العام؛ وذلك ضمن جهود الامانة لمعالجة التشوه البصري.
وأوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أنه قد جرى سحب نحو 2825 مركبة تالفة بمواقع مختلفة بمدينة أبها ، فيما قامت الأمانة بالتحفظ على تلك المركبات ، تمهيدا لتطبيق الغرامات المقررة بحق المخالفين .
و أشار الحميدي أن الحملة تهدف إلى القضاء على مسببات التشوه البصري كافة وذلك لتعزيز السلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري و تطويقه للحفاظ على المنظر العام لأحياء ابها وشوارعها من مظاهر التشوه البصري , والتلوث البيئي من خلال إزالة جميع السيارات التالفة .

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