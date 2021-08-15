أكثر من 46 ألف مستفيد من خدمات برج الشمال الطبي بعرعر

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قالت صحة الحدود الشمالية إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات برج الشمال الطبي بعرعر بلغ 46134 مستفيدًا خلال النصف الأول من العام الجاري، مبينة أن عدد مراجعي الطوارئ بلغ 22060 مراجعًا، و24074 مراجعًا للعيادات الخارجية.

كما تم خلال الفترة نفسها تنويم 1456 مريضًا، وإجراء 845839 فحصًا مخبريًّا، و36007 فحوصات إشعاعية، بالإضافة إلى إجراء 828 عملية جراحية، و4856 جلسة غسيل كلوي، وصرف 45267 وصفة طبية.

جدير بالذكر أن صحة الحدود الشمالية يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، و3 مراكز للسكري، و3 مراكز للكلى، و3 مراكز للأسنان)، بالإضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرَّة، ويتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل: جراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب، وجراحة البدانة، وكذلك المناظير، والأورام، وغيرها. كما يوجد فيها 45 مركزًا للرعاية الصحية الأولية.