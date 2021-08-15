اختيار علي أحمد جلالي وزير الداخلية السابق رئيساً لحكومة مؤقتة في أفغانستان

المناطق - وكالات

أعلنت وسائل إعلام أفغانية، اليوم ، أن وزير الداخلية السابق علي أحمد جلالي سيكون رئيسا لحكومة انتقالية في أفغانستان، وذلك في محاولة لوقف القتال بين حركة طالبان وبين القوات الحكومية.

وأوضحت وكالة أنباء “خام برس” الأفغانية، أنه سيتم تعيين جلالي رئيساً لحكومة انتقالية في البلاد، ونقلت عن مصادر لها أن المفاوضات حول نقل السلطة إلى طالبان جارية في القصر الرئاسي في كابل.

وأكدت أن رئيس مجلس المصالحة الأفغانية عبد الله عبد الله يقوم بوساطة في تلك العملية.