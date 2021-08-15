أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل مدير فرع وزارة الموارد البشرية

المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم, مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خالد الرميخاني الذي قدم تقريراً عن استراتيجية الفرع .

واستعرض الرميخاني الخدمات التي يقدمها الفرع لأبناء وبنات المنطقة من خلال برامج توطين الوظائف، وتوفير كل ما يسهم في تطوير مسيرة قطاعي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية عمل الفرع على تنفيذ رؤية الوزارة وخططها بالمنطقة بفاعلية وكفاءة، والنهوض باستراتيجية سوق العمل التي تركز على إصلاحات جذرية لتوفير بيئة عمل محفزة ومستدامة، وتحقيق التنمية المستدامة، وصولاً إلى التميز والجودة في إطار وطني متجدد وفعال، وفق احتياجات المنطقة في مجال تنمية سوق العمل وتنمية الموارد البشرية ومجال الخدمات الاجتماعية، لافتاً إلى ضرورة المسارعة في معالجة الفجوات في عناصر منظومة العمل وتنمية الموارد البشرية بالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية ذات العلاقة، إضافة إلى ترسيخ وتعزيز مفاهيم وممارسات العمل التطوعي المستدام، وتحقيق التكامل والتكاتف بين القطاعات المختلفة ذات الكفاءة والخبرة.

ونوه سموه بجهود فرع الوزارة في المنطقة وتكامله مع الجهات الأخرى لتحقيق المستهدفات والتطلعات، وسعيهم لإيجاد المبادرات التي تسهم في خفض البطالة وتوفير فرص عمل للمواطنين.