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أمير نجران يدشّن وقف أهل القرآن بجمعية التحفيظ بشروره ويكرّم حفّاظ كتاب الله

أمير نجران يدشّن وقف أهل القرآن بجمعية التحفيظ بشروره ويكرّم حفّاظ كتاب الله

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أمير نجران يدشّن وقف أهل القرآن بجمعية التحفيظ بشروره ويكرّم حفّاظ كتاب الله

أمير نجران يدشّن وقف أهل القرآن بجمعية التحفيظ بشروره ويكرّم حفّاظ كتاب الله
http://almnatiq.net/?p=1014085
المناطق - واس

دشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بمكتبه اليوم، وقف أهل القرآن بجمعية تحفيظ القران الكريم بمحافظة شروره “بينات”، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية طالب الهمامي، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الطلبة الحافظين لكتاب الله الكريم.
وأشاد سموه بدور الجمعية في رعاية حفّاظ القرآن الكريم، والجهود التي تبذل في سبيل خدمة كتاب الله، وما يسخر من إمكانات، مبيناً أن المملكة تستمد قوتها من التمسك بكتاب الله، الذي هو نهج الحياة.
واستمع إلى شرح عن أعمال الجمعية, المتمثلة في تنفيذ 83 حلقه للتحفيظ بنين و 93 حلقة بنات، وبلغ عدد الطلاب 1464 طالباً، و 2230 طالبة، وخلال العامين الماضيين حفظ القرآن الكريم 80 حافظاً وحافظة بالجمعية.
بعد ذلك كرّم سموه عدداً من حفّاظ القرآن الكريم من منتسبي الجمعية, متمنياً لهم التوفيق، ومقدراً جهود الجمعية.

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