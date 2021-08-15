أمير تبوك يستقبل المشرف العام على البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق

المناطق- تبوك- علي العميري:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم المشرف العام على البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق صاحب السمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن تركي وفي بداية الاستقبال رحب به سموه واطلع سمو امير منطقة تبوك خلال اللقاء على تقرير عن أخر مستجدات أعمال البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية بالمنطقة مشيدا سموه بما يحضى به البرنامج من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله – من جهته أعرب صاحب السمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن تركي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه ومتابعته الدائمة لجميع اعمال البرنامج بالمنطقة .