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(22158) .. إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا

(22158) .. إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا

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(22158) .. إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا

(22158) .. إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=1014092
المناطق - واس

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (22158) مخالفة، وذلك للفترة من 29 / 12 / 1442هـ حتى 6 / 1 / 1443هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(7350)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3329)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (2486)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1951)، ومنطقة القصيم بـ(1883)، ومنطقة حائل بـ(1608)، ومنطقة الجوف بـ(1360)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(735)، ومنطقة تبوك بـ(468)، ومنطقة الباحة بـ(350)، ومنطقة عسير بـ(281)، ومنطقة جازان بـ(280)، ومنطقة نجران بـ(77).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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