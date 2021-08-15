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أمير جازان يتسلم تقرير الدفاع المدني حول الحالة المطرية والموسمية بالمنطقة ..

أمير جازان يتسلم تقرير الدفاع المدني حول الحالة المطرية والموسمية بالمنطقة ..

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أمير جازان يتسلم تقرير الدفاع المدني حول الحالة المطرية والموسمية بالمنطقة ..

أمير جازان يتسلم تقرير الدفاع المدني حول الحالة المطرية والموسمية بالمنطقة ..
http://almnatiq.net/?p=1014095
المناطق - فضه عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور عبدالله بن عائض الشهري.
واطلع سمو أمير المنطقة خلال الاستقبال على التقرير الخاص بالحالة المطرية والموسمية والسيول التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، مستمعًا لشرحٍ من مدير الدفاع المدني عن الحالة وكيفية التعامل مع كميات الأمطار و السيول التي شهدتها المنطقة خلالها.
ونوه سموه بأعمال مديرية الدفاع المدني بالمنطقة خلال فترة هطول الأمطار وجريان السيول، وما تحقق من نجاحات بفضل الله ثم بتضافر جهود الدفاع المدني وجميع الجهات ذات العلاقة، مشددًا على ضرورة متابعة ومراقبة الأودية والسدود وجريان السيول بمجراها الطبيعي، وتكثيف دوريات السلامة والدوريات الأمنية والمرور وتطبيق الأنظمة بحق المتهورين في عبور الاودية اثناء هطول الأمطار وجريان السيول حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

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