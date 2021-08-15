فرع الشؤون الإسلامية بشرورة يختتم الدورة العلمية الخامسة والعشرين

اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدورة العلمية الخامسة والعشرين بمحافظة شرورة بحضور سعادة المحافظ الأستاذ موفق بن عبدالهادي العنزي وفضيلة مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران د عبدالرحمن بن سعد العصيمي، والتي نفذها البرنامج العلمي لتحفيظ المتون ( متون ) بإشراف إدارة الدعوة بالفرع، وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بالمحافظة للفترة ١ – ٤ / ١ / ١٤٤٣هـ

وذلك بعد صلاة المغرب يوم الخميس الموافق للرابع من شهر الله المحرم لهذا العام ١٤٤٣ هـ

وقد بدأت فقرات الحفل بآيات من القرآن الكريم بعد ذلك تفضل فضيلة مدير عام الفرع والمشرف العام على البرنامج بكلمة حول الحديث عن هذه الدورات وما تضمنته من شروحات لمتون العلم الشرعي بمشاركة نخبة من كبار أهل العلم وشكر ولاة الأمر وشكر سمو أمير المنطقة على هذا الخير العظيم وشكر سعادة محافظ شرورة على حضوره الحفل ومتابعته أنشطة الفرع بالمحافظة، ثم ألقى الطالب حسن الصيعري كلمة نيابة عن زملاءه الطلاب المستفيدين في هذه الدورة ، وبيان النقلة النوعية العلمية التي استفادها مع زملاءه، وشكرهم للمشرف العام والقائمين على البرنامج ، ثم تولى مدير البرنامج الشيخ بشير درموح شرح عن البرنامج لإنجازات العام الماضي عن البرنامج العلمي متون منذ انطلاقة البرنامج برعاية كريمة من صاحب السمو أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ال سعود ، فالبرنامج يهدف إلى ربط الطلاب بالعلماء الكبار وزيارة سماحة المفتي واعضاء كبار هيئة العلماء ، كما أنه يحتوي على أربع مسارات فالأول تحفيظ المتون والمسار الثاني الدورات العلمية والمسار الثالث مسابقة في الأمن الفكري والمسار الرابع الزيارات العلمية، وفي محافظة شرورة تم إقامة دورتين علمية وانطلق بعدها تحفيظ المتون، وفي الدورة الأخيرة تجاوز عدد الطلاب 120 طالبا و 70 طالبة ، وفي الختام شارك فضيلة الشيخ سعيد بن هليّل الشمري بكلمة أثنى فيها على الدورة و ما تضمنته من برامج وموضوعات قيمة وايضا حمد الله تعالى على ما تعشيه و تشهده المملكة العربية السعودية من نعمة الأمن والاستقرار بفضل الله تعالى ثم بتحقيق التوحيد على يد ولاة الأمر حفظهم الله منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله تعالى حتى هذا العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله ثم دعا الله تعالى أن يحفظ بلادنا و وولاة أمرنا مِن كل سوء ومكروه ..

وقد أوضح فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي المدير العام لفرع الوزارة بنجران والمشرف العام على برنامج (متون) أن هذه الدورة امتداد لبرنامج لحمة وطن٢ بمحافظة شرورة الذي يهدف إلى ترسيخ اللحمة الوطنية بين أبناء المملكة في ظل القيادة الرشيدة وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وتأتي ضمن البرامج والأنشطة الدعوية والعلمية التي ينفذها الفرع لحث الناس على طلب العلم، وتوعيتهم بأمور دينهم ودنياهم.

كما أوضح فضيلته أنه شارك في هذه الدورة فضيلة الشيخ الدكتور هيثم بن محمد آل سرحان والذي يتولى شرح ( كتاب تعليم المتعلم طريقة التعلم للإمام الزرنوجي ) وكذلك شرح كتاب ( منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين لابن سعدي) ويشارك فضيلة الشيخ سعيد بن هليل العمر الشمري في شرح (كتاب حلية طالب العلم للعلامة الشيخ / بكر أبو زيد) وأيضاً شرح كتاب الشريعة للأجري من الباب الأول إلى الباب الثاني عشر)

فِي الختام شكر (العصيمي) معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على دعم وتوجيه معاليه للفرع حتى يؤدي دوره على الوجه المطلوب.