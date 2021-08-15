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هجن مكة المكرمة تسيطر على منافسات الفترة الصباحية لليوم الثامن بمهرجان ولي العهد للهجن

هجن مكة المكرمة تسيطر على منافسات الفترة الصباحية لليوم الثامن بمهرجان ولي العهد للهجن

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هجن مكة المكرمة تسيطر على منافسات الفترة الصباحية لليوم الثامن بمهرجان ولي العهد للهجن

هجن مكة المكرمة تسيطر على منافسات الفترة الصباحية لليوم الثامن بمهرجان ولي العهد للهجن
http://almnatiq.net/?p=1014104
المناطق - واس

سيطرت هجن مكة المكرمة على منافسات الفترة الصباحية، في اليوم الثامن لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثالثة، المقامة حاليًا على أرض ميدان محافظة الطائف للهجن، بفوزها بستة أشواط من 18 شوطًا مخصصة لفئة اللقايا (بكار – قعدان) ومسافة 4كم.
وحقق مالك الهجن عاطف بن عطية القرشي “هاتريك”، بفوز البكرة “الذيبة” بالشوط الخامس عشر، والبكرة “الظبي” بالشوط الـ 17، فيما حقق القعود “الغزال” نوماس الشوط الثامن عشر.
كما حقق القعود “شاهين” لمالكه عاضة شبيب عوضة البقمي نوماس الشوط السادس، ونال القعود “مبلش” لنواف فلحان خلف القرشي نوماس الشوط الثاني عشر، والبكرة “سيوف” لمنصور بن شديد عائض العتيبي نوماس الشوط الثالث عشر.
وحققت نوماس الشوط الرئيس للبكار البكرة “جذايب” لمالكها عبدالرحمن ضويحي الشمري، كما ظفر بنوماس الشوط الرئيس للقعدان القعود “مصفوط” لمالكه عبدالعزيز حمد بن علي المري، فيما سجل القعود “مربح” لعبدالله بن طويرش محمد الوهيبي أفضل توقيت وصول لهذه الفترة، بزمن قدره (06:11.46 دقائق) وفوزه بالشوط الرابع.
وجاءت بقية نتائج المركز الأول في أشواط الفترة الصباحية لهذا اليوم، على النحو التالي: “شخصية” لهجن السيلية، “غنائم” لمبروك مانع دواس آل عامر، “جميلة” لفهيد بن محمد راشد المري، “طحطوح” لسعود خالد سعود بن حثلين، “مخيفة” لعامر بن راشد البريصي المري، “رعد” لعلي بن بطشان اليامي، “هتان” لهجن السيلية، “همام” لعامر بن علي عامر الفهيدة المري، و”الجذاب” لشاجع بن محمد المري.

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