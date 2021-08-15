2 مليون نخلة بالعلا تنتج 90 ألف طن تمر سنوياً

المناطق - واس

تشتهر محافظة العلا بنخلها الشامخ، الذي يعود لخصوبة أرضها ووفرة مياهها، حيث تحظى باهتمام كبير من الأهالي منذ مئات السنين، وتشكّل مصدر رزق لهم، ومقصداً للزائرين من مختلف أرجاء العالم.

وبلغ عدد أشجار النخيل في محافظة العلا نحو 2 مليون نخلة، بكمية إنتاج 90 ألف طن تمر سنوياً، ويعدّ البرني أكثرها انتشاراً، إضافة للأصناف الأخرى المتنوعة .

كما تنظّم الهيئة الملكية لمحافظة العلا سنوياً، بالتعاون مع عدد من الجهات مهرجاناً مخصصاً للتمور، يمثّل فرصة لجميع مزارعي النخيل في المحافظة، لتسويق منتجاتهم من التمور المتنوعة، وبيعها محلياً ودولياً.