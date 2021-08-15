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جامعة تبوك تعلن بدء التسجيل غداً في برامج الدبلومات

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جامعة تبوك تعلن بدء التسجيل غداً في برامج الدبلومات

جامعة تبوك تعلن بدء التسجيل غداً في برامج الدبلومات
http://almnatiq.net/?p=1014117
المناطق- تبوك:

أعلنت جامعة تبوك ممثلةً بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة تبوك‬⁩ عن بدء التسجيل غداً في برامج الدبلومات لخريجي وخريجات الثانوية العامة والذي سيستمر حتى يوم السبت القادم وذلك في عدة برامج وهي دبلوم الإدارة المكتبية ودبلوم المحاسبة ودبلوم التسويق ودبلوم المعاملات المصرفية ودبلوم تقنية البرمجة ودبلوم الحاسب الآلي التطبيقي ودبلوم الأنظمة .
وذكرت ” العمادة ” أن هذه الدبلومات مصنفة ومعتمدة من وزارة الموارد البشرية وأن شروط القبول هو الحصول على شهادة الثانوية العامة من داخل المملكة أو مايعادلها من خارجها على أن تكون معادلة من لجنة معادلة الشهادات في وزارة التعليم وتسديد الرسوم الدراسية (٥٠٠٠ ريال ) عن كل فصل دراسي إضافة الى تسديد (٢٥٠ريال) رسوم إدارية تُسدد مرة واحدة فقط عند التسجيل على أن تسدد الرسوم بإيداع بنكي في بنك الرياض على حساب رقم ( ٤١٠٠٣٤١٢٥٩٩٤٠) ويتم التقديم عبر الدخول على البوابة الإلكترونية للجامعة على الرابط التالي:
https://myut.ut.edu.sa/ut/ui/guest/application_online/index/diplomTypeApplicationOnlineIndex.faces

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