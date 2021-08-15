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شرطة الرياض تطيح بـ (4) مقيمين جمعوا مبالغ مالية من مخالفين وحولوها للخارج

شرطة الرياض تطيح بـ (4) مقيمين جمعوا مبالغ مالية من مخالفين وحولوها للخارج
http://almnatiq.net/?p=1014120
المناطق - واس:

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات المختصة بشرطة المنطقة قبضت على (4) مقيمين، اثنين من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية السودانية، وآخر من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، لجمعهم مبالغ مالية من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة عبر طرق متعددة؛ لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، حيث ضُبط بحوزتهم (349,747) ريالًا، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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