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” الصحة ” توفر خدمة إعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية “70 عامًا فأكثر” في منازلهم

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” الصحة ” توفر خدمة إعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية “70 عامًا فأكثر” في منازلهم

” الصحة ” توفر خدمة إعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية “70 عامًا فأكثر” في منازلهم
وزارة الصحة السعودية
http://almnatiq.net/?p=1014122
المناطق - واس:

أعلنت وزارة الصحة عن توفير خدمة إعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية “70 عامًا فأكثر” في منازلهم ، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم ووقايتهم من مضاعفات عدوى (كورونا)، وتجنيبهم مشقة الذهاب إلى مراكز اللقاح للحصول على التطعيم.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة ستُقدَّم عبر طواقم طبية مؤهلة، وبما يضمن توفير الرعاية الصحية لهذه الفئة في أثناء وجودهم في المحيط الأسري، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وتطبيق التدابير الوقائية ، ويمكن الإستفادة من الخدمة عبر الرابط https://www.moh.gov.sa/eServices/Pages/COVID-19-Vaccination-at-Home.aspx?autologin=1
وكانت الصحة منذ أن بدأت الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا قد استهدفت فئة كبار السن ضمن الفئات ذات الأولوية بالتطعيم، كما أطلقت خدمة ” أولوية” التي يُتَاحُ من خلالها التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم عن 75سنة فأكثر لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بمناطق المماكة كافة.

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