أمطار على منطقة الباحة

المناطق - واس:

هطلت على منطقة الباحة اليوم، أمطار متفرقة إلى خفيفة شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات بلجرشي، وبني حسن، والقرى، والمندق، والمخواة، وقلوة والمراكز التابعة لها، وعدداً من منتزهاتها، ارتوت علي إثرها الارض.



جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .