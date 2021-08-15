جامعة جازان تدشّن مركز لقاحات كورونا بأبوعريش

المناطق - واس:

دشّنت جامعة جازان ممثلة في مركز لقاحات كورونا بالمستشفى الجامعي اليوم، مركز اللقاحات من فيروس كورونا “كوفيد-19” بالقطاع الجنوبي من محافظة أبوعريش بقاعة النور بقرية مبترية.



وأوضح مدير إدارة الخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي بالجامعة الدكتور مدني آل عيسى أن المركز يستمر لمدة خمسة أيام، بهدف الوصول للمستفيدين في أقرب نقطة لهم، سواء في القطاع الجبلي أو في بقية محافظات المنطقة.