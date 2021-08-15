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“السعودية للكهرباء” تعلق على الفيديو المتداول لعدادَي كهرباء أرض الرحمانية

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“السعودية للكهرباء” تعلق على الفيديو المتداول لعدادَي كهرباء أرض الرحمانية

“السعودية للكهرباء” تعلق على الفيديو المتداول لعدادَي كهرباء أرض الرحمانية
http://almnatiq.net/?p=1014139
المناطق - مكة المكرمة:

علقت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأحد، على تداول مقطع فيديو يتحدث عن عدادي كهرباء يظهران في أرض فضاء بحي الرحمانية بمحافظة جدة.

وأكدت الشركة أن الفيديو المتداول يرجع إلى عام 2018، وحينها تعاملت الشركة مع موضوع المقطع في حينه، وأزالت عدادي الكهرباء المشار إليهما لمخالفتهما الأنظمة.

وكانت الشركة قد أصدرت بيانًا توضيحيًا في مارس 2018 بشأن الفيديو، كشفت خلاله أنها قد قامت بإيصال الخدمة الكهربائية وتركيب العدادين لمنشآت كانت قائمة بالفعل على الأرض برخصة بناء معتمدة من الأمانة، وأن المشترك قام بعد تركيب العدادين وإيصال الخدمة، بمخالفة الأنظمة وإزالة المباني وإحداث إنشاءات في الموقع والتعدي على الشبكة الكهربائية دون الرجوع للشركة.

وأوضحت أنه تمت إزالة التعدي على الشبكة الكهربائية، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حينه، مؤكّدةً أن ما حدث هو مخالفة تُمثل خطورة تتجاوز الممتلكات والمرافق إلى الأرواح.

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