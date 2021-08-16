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الأمين العام للأمم المتحدة يحث طالبان وجميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

الأمين العام للأمم المتحدة يحث طالبان وجميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس
http://almnatiq.net/?p=1014150
المناطق - واس:

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبان وجميع الأطراف الأخرى على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل حماية الأرواح وضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية، مؤكداً أنه يتابع بقلق بالغ التطور السريع للحالة في أفغانستان.

وقال غوتيريش في بيان صحفي اليوم: يجبر الصراع مئات الآلاف على الفرار من ديارهم، ولا تزال هناك تقارير عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في المجتمعات الأكثر تضرراً من القتال.

ودعا غوتيريش، طالبان وجميع الأطراف الأخرى إلى ضمان احترام وحماية القانون الإنساني الدولي وحقوق وحريات جميع الناس، حاثاً جميع الأطراف إلى ضمان وصول الجهات الفاعلة الإنسانية دون عوائق لتقديم الخدمات والمساعدة المنقذة للحياة في الوقت المناسب.

وأشار إلى أنه سيخاطب غداً الاثنين أعضاء مجلس الأمن الدولي، في الجلسة المفتوحة للمجلس بشأن أفغانستان.

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