بتكاليف أقل.. مهندس سعودي يتوصل لابتكار جديد لتحلية المياه المالحة

المناطق - الرياض:

نجح مهندس سعودي في التوصل إلى ابتكار جديد بمجال تحلية المياه المالحة عبر استخدام الطاقة البديلة؛ لتوفير المليارات التي تنفقها الدول في هذا المجال.

ويعمل الابتكار الجديد الذي نشرته إحدى المجلات العالمية المُتخصصة في برامج الطاقة المتجددة، على تسخين المياه المالحة وتحويلها إلى بخار ثم تكثيفها للحصول على مياه صالحة للشرب.

وبيّن المهندس عبدالله المطيري، أن البحث يُركز على استثمار طاقة “باطن الأرض”، موضحاً أن هناك بلداناً تتوفر فيها الطاقة الحرارية على عمق يصل إلى 500 م.

ونوه إلى أن المملكة تتميز بقرب عمق الطاقة الحرارية المطلوبة من سطح الأرض؛ ما يساعد على توفير عمليات الحفر في الاستفادة من طاقة “باطن الأرض” في تحلية المياه.

وفقًا لـ “سبق”