احدث الأخبار

«التجارة» تضبط منزلين بالشرقية تستخدمها عمالة مخالفة لتقليد حبر الطابعات
أبرز المواد
 تعرف على قصة أصغر بائع للعسل بمعرض عروس الباحة
أبرز المواد
 بعد “سقوط كابل” بيد طالبان.. ترامب يدعو بايدن للاستقالة
أبرز المواد
 مجلس انتقالي يتولى السلطة في أفغانستان خلفًا لغني
أبرز المواد
 وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن بلاده تعمل على إيجاد تسوية سلمية في أفغانستان
أبرز المواد
 بتكاليف أقل.. مهندس سعودي يتوصل لابتكار جديد لتحلية المياه المالحة
أبرز المواد
 ماهو الابتزاز الإلكتروني وما هي أشكاله وعقوبة المبتز؟.. استشاري يوضح
أبرز المواد
 “المرور”: إغلاق طريق عمر بن الخطاب في المدينة لمدة شهر
أبرز المواد
 “النيابة العامة”: يحق للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع لأقوال الشاهد إبداء ملحوظاتهم عليها
أبرز المواد
 شاهد.. عناصر لحركة “طالبان” من داخل القصر الرئاسي في كابول
أبرز المواد
 الأمين العام للأمم المتحدة يحث طالبان وجميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس
أبرز المواد
 فيديو.. خروج معتقلين من سجن “باغرام” في كابل
أبرز المواد
«التجارة» تضبط منزلين بالشرقية تستخدمها عمالة مخالفة لتقليد حبر الطابعات

«التجارة» تضبط منزلين بالشرقية تستخدمها عمالة مخالفة لتقليد حبر الطابعات

أبرز المواد
تعرف على قصة أصغر بائع للعسل بمعرض عروس الباحة

تعرف على قصة أصغر بائع للعسل بمعرض عروس الباحة

أبرز المواد
بعد “سقوط كابل” بيد طالبان.. ترامب يدعو بايدن للاستقالة

بعد “سقوط كابل” بيد طالبان.. ترامب يدعو بايدن للاستقالة

أبرز المواد
مجلس انتقالي يتولى السلطة في أفغانستان خلفًا لغني

مجلس انتقالي يتولى السلطة في أفغانستان خلفًا لغني

أبرز المواد

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن بلاده تعمل على إيجاد تسوية سلمية في أفغانستان

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن بلاده تعمل على إيجاد تسوية سلمية في أفغانستان
http://almnatiq.net/?p=1014179
المناطق - وكالات:

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تعمل مع الأمم المتحدة والدول الأخرى المهتمة بالوضع في أفغانستان، للوصول إلى حل سلمي وتسوية سلمية، ونقل سلمي للسلطة في أفغانستان، لتجنب المزيد من إراقة الدماء.

وأوضح بلينكن، في لقاء متلفز، أن إدارة الرئيس بايدن تركز في المقام الأول على سلامة وأمن الموظفين الأمريكيين.

وشدد على أن بلاده كانت واضحة للغاية مع طالبان فيما يخص انسحاب القوات الأمريكية، وأن أي جهد من جانب طالبان لعرقلة عمليات الانسحاب، ومهاجمة القوات الأمريكية سيقابل برد قوي وحاسم للغاية، مشيرًا إلى أنه لهذا السبب بالضبط أرسل الرئيس الأمريكي 5000 جندي للتأكيد على أنه يمكننا المضي قدمًا بطريقة آمنة ومنظمة.

وقال بلينكن: لدينا جهود ضخمة جارية لإخراج أفغانستان من الخطر إذا كان هذا ما يريدون وهذا ما يرغبون فيه، وفي النهاية، الأمر متروك للأفغان أنفسهم، ومتروك للحكومة الأفغانية، ومتروك لطالبان لتقرير الطريق إلى الأمام للبلاد، بما في ذلك كابل.

وأشار إلى أن موقع طالبان القوي وعجز قوات الأمن الأفغانية عن الدفاع عن البلاد لعب دورًا قويًا للغاية فيما حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف: لدينا قدرة كبيرة وسنحتفظ بها للتعامل مع عودة ظهور أي تهديد إرهابي من أفغانستان، ونحن نقوم بذلك في جميع أنحاء العالم في أماكن ليس لدينا فيها قوات على الأرض في اليمن، وفي أجزاء من أفريقيا، وفي أجزاء من سوريا.

وأبان بلينكن أنه يتم نقل موظفي السفارة الأمريكية في أفغانستان إلى موقع في المطار، ولم يتم إغلاق السفارة بصورة أساسية وستعمل من موقع في المطار وسيستمر التمثيل الدبلوماسي الأمريكي.

روابط ذات صلة

«التجارة» تضبط منزلين بالشرقية تستخدمها عمالة مخالفة لتقليد حبر الطابعات

«التجارة» تضبط منزلين بالشرقية تستخدمها عمالة مخالفة لتقليد حبر الطابعات
تعرف على قصة أصغر بائع للعسل بمعرض عروس الباحة

تعرف على قصة أصغر بائع للعسل بمعرض عروس الباحة
بعد “سقوط كابل” بيد طالبان.. ترامب يدعو بايدن للاستقالة

بعد “سقوط كابل” بيد طالبان.. ترامب يدعو بايدن للاستقالة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*