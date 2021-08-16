تعرف على قصة أصغر بائع للعسل بمعرض عروس الباحة

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يشارك أصغر بائع للعسل في أكبر تجمع تسويقي واقتصادي بمنطقة الباحه وذلك بمعرض عروس الباحة والذي تنظمه غرفة الباحة.



ويقول ريان ناصر غنام والذي يبلغ من العمر ١٤ عاماً: “انني سعيد ان اشارك مع والدي في هذا المهرجان الذي يضم العديد من الفعاليات وقد استفدت من وقتي”.



وأضاف: “كذلك اتعلم ممارسة البيع والشراء، والحمد لله لم أجد أي معاناة في ذلك، مُبينًا أنه اعتاد منذ صغره على العمل مع والده في تنزيل الاغراض وترتيبها، إلا أنه أصبح الآن يديرها بنفسه، والدافع الأول هو ملء وقت الفراغ، كمانها عادة اعتاد عليها في اجازة الصيف خاصة.



وتتواصل فعاليات معرض عروس الباحه وسط عروض مختلفه من التسوق والترفيه والدورات التدريبيه.