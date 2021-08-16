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«التجارة» تضبط منزلين بالشرقية تستخدمها عمالة مخالفة لتقليد حبر الطابعات

«التجارة» تضبط منزلين بالشرقية تستخدمها عمالة مخالفة لتقليد حبر الطابعات
http://almnatiq.net/?p=1014193
المناطق - الشرقية:

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة منزلين في المنطقة الشرقية حولتها عمالة مخالفة إلى معمل غير مرخص لتصنيع وتعبئة حبر طابعات مقلد لعلامات تجارية معروفة، وتم ضبط أكثر من 5000 عبوة منوعة مع الأدوات المستخدمة لصناعة وتعبئة حبر الطابعة.

وفي التفاصيل، بعد أعمال تحري ومتابعة قامت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالمنطقة الشرقية وبالتعاون مع شرطة المنطقة، بالوقوف على منزلين تستخدمها عمالة مخالفة لصناعة وتعبئة حبر طابعات مقلد لعلامات تجارية معروفة، وبتفتيش المنزلين عثر بداخلهما على الأدوات المستخدمة في صناعة وتعبئة حبر الطابعات، وتم ضبط الكميات الموجودة، وتسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية، واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة على أهمية نظامية أعمال كافة المنشآت وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وتحث الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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