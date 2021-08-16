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وسط إطلاق نار كثيف.. الآلاف يتوافدون على محيط ⁧مطار كابل⁩ بحثا عن الخروج من البلاد “فيديو”

http://almnatiq.net/?p=1014204
المناطق - وكالات

نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية بمطار كابل اضطرت لإطلاق النار في الهواء لمنع أفغان من الركض إلى المدرج لركوب طائرات عسكرية.

وقال المسؤول في تصريح عبر الهاتف: “كان من الصعب التحكم في الحشد.. إطلاق النار (في الهواء) كان فقط لمنع حدوث فوضى”.

وتجمع مئات الأفغان في المطار في مسعى للخروج من البلاد بعد دخول مسلحي حركة “طالبان” العاصمة كابل أمس الأحد. ويتولى جنود أمريكيون مسؤولية المطار للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة الأمريكية ومدنيين آخرين.

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