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مقتل 4 فلسطينيين باشتباك مسلح مع الاحتلال الإسرائيلي

مقتل 4 فلسطينيين باشتباك مسلح مع الاحتلال الإسرائيلي
http://almnatiq.net/?p=1014206
المناطق - وكالات

أفادت مراسلتنا في الأراضي الفلسطينية بمقتل 4 فلسطينيين من مخيم جنين برصاص الجيش الاسرائيلي، منوهة بأن الأنباء تتحدث عن اشتباك مسلح.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، فجر الاثنين، عن استشهاد شابين برصاص القوات الإسرائيلية.

وأكدت المصادر استشهاد الشابين صالح أحمد محمد العمار (19 عاما)، ورائد زياد عبد اللطيف أبو سيف (21 عاما)، وإصابة ثالث بعيار ناري باليد برصاص القناصة الإسرائيليين خلال اقتحام المدينة ومخيمها.

من جانب آخر تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن “تصفية 5 فلسطينيين”.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي تصريحا لحرس الحدود يؤكد “احتجاز الجيش جثتين لاثنين من الفلسطينيين من الذين تمت تصفيتهم” في جنين. وقال الجيش إنه تم أيضا اعتقال الشخص المطلوب الذي دخلت القوات لأجله.

وأعلنت فصائل العمل الوطني في محافظة جنين الإضراب الشامل في المحافظة ومخيمها حدادا على أرواح الشهداء الأربعة.

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