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رئيس “نجم” يُعلّق على ارتفاع أسعار التأمين على المركبات.. ويوضح حقيقة رصد المخالفات المرورية عن طريق الشركة

رئيس “نجم” يُعلّق على ارتفاع أسعار التأمين على المركبات.. ويوضح حقيقة رصد المخالفات المرورية عن طريق الشركة
http://almnatiq.net/?p=1014214
المناطق - الرياض

علّق الرئيس التنفيذي لشركة “نجم” الدكتور محمد السليمان، على ارتفاع أسعار التأمين على المركبات، موضحاً حقيقة رصد المخالفات المرورية مستقبلاً عن طريق “نجم”.

وقال الدكتور السليمان خلال لقائه مع قناة “السعودية”، إن تأمين جميع السيارات الموجودة في المملكة يُخفّض قيمة البوليصيات التأمينية بنسبة 50 %، مبيناً أن طريقة احتساب شركات التأمين لبوليصيات التأمين على المركبات دقيقة جداً؛ حيث إنها تعتمد على الخبير والمدقق الاكتواري.

وأضاف أن شركة “نجم” تُغطي ما بين 75 % إلى 80 % من الحوادث المرورية في شوارع المملكة، مشيراً إلى أن الشركة لها شمولية أكبر من تغطية حوادث المركبات؛ لأنها تغطي أيضاً الاصطدام في الأرصفة وباب الجراج وغيرها.

وحول حقيقة رصد المخالفات المرورية وتوجيه المخالفات والغرامات عن طريق “نجم”، أوضح أن الإدارة العامة للمرور هي المختصة بهذه الأمور، وليست “نجم”.

ولفت إلى أن نسبة التوطين في قطاع التأمين تصل إلى 75 %، وفي شركة “نجم” تفوق 97 %، مبيناً أن هناك توسعاً في الخدمات داخل المملكة، وفي المناطق الإقليمية أيضاً من خلال طرح تجربة “نجم”.

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