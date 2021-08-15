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مكافحة المخدرات : القبض على (3) مواطنين بالحدود الشمالية بحوزتهم (2) كيلوجرام من الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي
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مكافحة المخدرات : القبض على (3) مواطنين بالحدود الشمالية بحوزتهم (2) كيلوجرام من الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

مكافحة المخدرات : القبض على (3) مواطنين بالحدود الشمالية بحوزتهم (2) كيلوجرام من الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

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مكافحة المخدرات : القبض على (3) مواطنين بالحدود الشمالية بحوزتهم (2) كيلوجرام من الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

مكافحة المخدرات : القبض على (3) مواطنين بالحدود الشمالية بحوزتهم (2) كيلوجرام من الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي
http://almnatiq.net/?p=1014229
المناطق - واس

رّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتباهى بعرض مواد مخدرة ومبالغ نقدية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الحدود الشمالية عن القبض على (3) مواطنين في العقدين الثاني والثالت من العمر، ضبط بحوزتهم (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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