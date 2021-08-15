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زوّار أجانب يحضرون سباقات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

زوّار أجانب يحضرون سباقات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

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مكافحة المخدرات : القبض على (3) مواطنين بالحدود الشمالية بحوزتهم (2) كيلوجرام من الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

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زوّار أجانب يحضرون سباقات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

زوّار أجانب يحضرون سباقات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف
http://almnatiq.net/?p=1014232
المناطق - واس

شهد ميدان الطائف للهجن، حضور أفراد وعائلات أجنبية مقيمة، انتهزوا فرصة تنقلاتهم بين مدن المملكة للسياحة ومرورهم بالطائف، لحضور بعض سباقات الأدوار التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن، ومشاهدة كواليس تجهيز الهجن والمطايا، للأشواط التي أقيمت اليوم، مبدين إعجابهم بتنظيم المهرجان، وتنوّع فعالياته ومنافساته، وبما تحظى به رياضة الهجن وتنوّع فعالياتها.
وتجوّل الأفراد والعائلات على مضمار سباقات الهجن، حيث شاهدوا لحظة انطلاق الهجن خلال بداية أحد الأشواط، وتابعوا مسيرة الشوط حتى نهايته، وتفاعل ملاك الهجن مع هجنهم وتوجيههم لها خلال مجريات السباق، وعاشوا حماس وصول الهجن إلى خط النهاية، وما يصاحبه من لحظات فرح وحماس من الملاك بعد فوز مطاياهم في السباق، مبدين تطلعهم إلى التعرف على التقنيات والأدوات الحديثة المستخدمة في رياضة سباق الهجن، والتي من بينها تقنيات خط النهاية وكيفية معرفة الهجن الفائزة، والشرائح الإلكترونية، والراكب الآلي، وتقنيات البثّ التلفزيوني، ودور لجان المهرجان في الكشف عن المنشطات والتسنين والتشبيه.

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