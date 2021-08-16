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“هدف”: برنامج “توافق” يدعم أصحاب الاعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير بيئة عمل شاملة ومواءمة لهم

“هدف”: برنامج “توافق” يدعم أصحاب الاعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير بيئة عمل شاملة ومواءمة لهم

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“هدف”: برنامج “توافق” يدعم أصحاب الاعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير بيئة عمل شاملة ومواءمة لهم

“هدف”: برنامج “توافق” يدعم أصحاب الاعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير بيئة عمل شاملة ومواءمة لهم
http://almnatiq.net/?p=1014240
المناطق - الرياض

بيَّن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أن برنامج عمل الأشخاص ذوي الإعاقة (توافق) يدعم أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من فرص العمل المناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم، وكذلك تطوير بيئة عمل شاملة ومواءمة لهم، وذلك بهدف تشجيع عمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من فرص العمل المناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم مع توفير خدمات التسهيل والمساندات التيسيرية لهم.

ودعا الصندوق، الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب الأعمال، للاستفادة من برامج ومبادرات التدريب والتأهيل والتوظيف التي يدعمها برنامج “توافق”، وذلك بزيارة صفحة البرنامج في الموقع الإلكتروني للصندوق من خلال الرابط: www.hrdf.org.sa .

ويسعى برنامج “توافق” إلى تشجيع توظيف وعمل الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل في القطاع الخاص وتمكينهم من الحصول على فرص عمل لائقة تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، مع التركيز على أهمية حصولهم على الخدمات التيسيرية المساندة للقيام بمهامهم الوظيفية، والحرص على تهيئة بيئات العمل لتكون مساندة لتسهيل قيامهم بمهام ومتطلبات الوظيفة.

بالإضافة إلى تقديم البرنامج للمشورة والدعم المتخصص في الإعاقة والأدلة الاسترشادية لذلك، ومواءمة بيئات العمل لتصبح متكيفة مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال شهادة مواءمة، وكذلك توفير الدعم والتوعية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، بالإضافة إلى رصد وتوثيق بيانات الباحثين عن العمل والذين يتم توظيفهم من الأشخاص ذوي الإعاقة.

يشار إلى أن الصندوق و من خلال برنامج “دعم التوظيف” يقدم دعماً إضافياً للمنشآت بواقع 10% ويشمل أجور الموظفين والموظفات السعوديين من الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى دعم البرنامج والذي يبدأ من 30% ويصل حتى 50% من الأجر الشهري للموظف، كما يوفر الصندوق عدد من الدورات التدريبية عبر المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب) والتي تم تكييفها لتتلائم مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة لتطبيق معايير سهولة النفاذ لبوابة طاقات والتي من خلالها يستطيع ذوي الإعاقة التقديم على الفرص الوظيفية المتاحة وبرامج الصندوق المتنوعة.

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