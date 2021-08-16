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سعر “برنت” ينخفض بنسبة 1.67 %

سعر “برنت” ينخفض بنسبة 1.67 %

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الرياضة

سعر “برنت” ينخفض بنسبة 1.67 %

سعر “برنت” ينخفض بنسبة 1.67 %
http://almnatiq.net/?p=1014243
المناطق - واس

سجّل سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” صباح اليوم انخفاضاً في العقود الآجلة بنسبة 1.67 %، ما يعادل 1.18 دولاراً، ليصل عند 69.41 دولاراً أمريكياً للبرميل.
كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 1.25 دولاراً أمريكياً، أي بنسبة 1.83 %، ليتداول عند 67.19 دولاراً أمريكياً للبرميل.

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