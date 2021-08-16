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رئيس الاستثمار بالمركز الدولي للشراكات الاستراتيجية يزور الدوما الروسي

رئيس الاستثمار بالمركز الدولي للشراكات الاستراتيجية يزور الدوما الروسي

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منطقة مكة المكرمة

رئيس الاستثمار بالمركز الدولي للشراكات الاستراتيجية يزور الدوما الروسي

رئيس الاستثمار بالمركز الدولي للشراكات الاستراتيجية يزور الدوما الروسي
http://almnatiq.net/?p=1014260
المناطق-الرياض

قام رئيس الاستثمار بالمركز الدولي للشراكات الاستراتيجية في المنظمة الدولية بين الحكومات ( IRIAS ) الدكتور ابراهيم الضاحي اليوم بزيارة إلى مقر ادراه البرلمان الروسي ( الدوما ) في موسكو والتقى خلال الزيارة مع السيد أيجيستوف الكسندر أناتوليفيتش رئيس الأكاديمية البلدية الروسية ورئيس الشركات والمؤسسات والمنظمات الغير ربحية في الاتحاد الروسي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المشاريع ذات الاهتمام المشترك وخاصة في مجال الاستثمار بالمنظمات والمؤسسات غير الربحية.
حضر اللقاء السيدة أولقا أليكسفينا ريمزوفا مديرة المركز الدولي للشراكات الاستراتيجية ونائب الرئيس الدكتور حسين مصطفى والاستاذ أناتولي جنين.

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