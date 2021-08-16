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“أرامكو” في مفاوضات متقدمة مع “ريلانس” الهندية حول صفقة بـ25 مليار دولار

“أرامكو” في مفاوضات متقدمة مع “ريلانس” الهندية حول صفقة بـ25 مليار دولار
http://almnatiq.net/?p=1014269
المناطق - وكالات

ذكرت وكالة “بلومبرغ”، أن شركة “أرامكو” تجري محادثات متقدمة بشأن صفقة تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار مع شركة “ريلانس” الهندية.

ووفقا للتقرير فإن شركة “أرامكو” تجري محادثات متقدمة حول صفقة لشراء حصة بنسبة 20% أنشطة “ريلاينس إندستريز” لتحويل النفط إلى كيميائيات. وأضاف التقرير أنه يمكن التوصل إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة.

وعقب هذا التقرير، ارتفع سهم شركة “ريلاينس إندستريز”، المملوكة لرجل الأعمال الهندي موكيش أمباني، بأكثر من 2% إلى 2197 روبية للسهم الواحد.

وفي 2019، أعلنت “ريلاينس”، التي تشغل أكبر مجمع للتكرير في العالم، عن صفقة مع شركة “أرامكو” في إطار جهود الشركة الهندية لتقليص حجم ديونها.

لكن في شهر يوليو 2020 قال موكيش أمباني رئيس مجلس إدارة “ريلاينس إندستريز”، إن خطط المجموعة الهندية لبيع “أرامكو” السعودية حصة 20 بالمئة من أنشطتها لتحويل النفط إلى كيماويات، قد تأجلت.

وعن سبب تأجيل الصفقة، قال “بسبب ظروف لم تكن متوقعة في سوق الطاقة ووضع “كوفيد-19″، لم يتحقق تقدم في الصفقة مع أرامكو السعودية وفقا للجدول الزمني الأصلي”.

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