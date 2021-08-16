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الأمير بدر بن سلطان يتسلّم تقرير قياس رضا الحجاج والمعتمرين عن الخدمات المقدمة لهم

الأمير بدر بن سلطان يتسلّم تقرير قياس رضا الحجاج والمعتمرين عن الخدمات المقدمة لهم
http://almnatiq.net/?p=1014272
المناطق - جدة

تسلّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، تقرير قياس الرضا لدى الحجاج والمعتمرين عن الخدمات المقدمة لهم، الذي أعدّه معهد الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة.

وتضمن التقرير الذي قدّمه رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي القحطاني يرافقه مدير المعهد الدكتور تركي العمرو، تفصيلًا عن مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسمي الحج والعمرة، بهدف تقييمها وتطويرها بما يسهم في تقديم أفضلها وتوفير التسهيلات التي تسهم في راحة المعتمرين والحجاج، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أولت اهتمامًا خاصًا بضيوف الحرمين الشريفين.

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