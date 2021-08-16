أمير مكة وسمو نائبه يستقبلان محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي.

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه إلى نبذة عن استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية الهادفة إلى تحقيق رؤية المملكة المتمثلة في توطين مايزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي بحلول العام 2030، كما اطلع سموهما إلى أبرز ما تحقق من منجزات على صعيد توطين الصناعات العسكرية ودوره في تمكين المستثمر المحلي كجزء فاعل في تعزيز مسيرة توطين، ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقلالية القطاع الاستراتجية.

كما استمع سموهما لشرح عن مستجدات معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، خلال الفترة من 3 إلى 6 شعبان 1443هـ الموافق من 6 إلى 9 مارس 2022 م، والذي يعتبر الحدث العالمي الرائد في مجالات الأمن والدفاع، ويعقد لأول مرة في المملكة.